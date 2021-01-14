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Курс доллара прекратил падение на межбанке

Киев, Четверг 14 января 2021 10:23
Курс доллара прекратил падение на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар торгуется возле уровня 28,00 гривен, евро - возле уровня 34 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 28,04 гривен за доллар, курс в покупке - 28,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6копеек до 34,05 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,0200 - 28,0400 грн/доллар, евро 34,0302 - 34,0545 грн/евро, российский рубль 0,3797 - 0,3801 грн/рубль.

Курс доллара прекратил падение на межбанке

Отметим, 13 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0200 - 28,0400 грн/доллар, евро 34,0891 - 34,1106 грн/евро, российский рубль 0,3798 - 0,3803 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2021 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 14 января установлен на таком уровне: 27,9705 гривен за 1 доллар (-0,0755 грн). При этом курс доллара на 13 января составляет: 28,046 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается пятый день подряд после роста в начале года.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн.

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