НБУ поднял официальный курс доллара до максимума за 8 месяцев

Официальный курс гривны к доллару на 14 января 2022 года установлен на уровне 27,73 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за восемь месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2022 года установил курс на таком уровне: 27,7372 гривен за 1 доллар (+0,0299 грн). При этом курс доллара на 13 января составляет: 27,7073 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)