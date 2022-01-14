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НБУ поднял официальный курс доллара до максимума за 8 месяцев

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Украина, Пятница 14 января 2022 06:15
НБУ поднял официальный курс доллара до максимума за 8 месяцев Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 14 января 2022 года установлен на уровне 27,73 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за восемь месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2022 года установил курс на таком уровне: 27,7372 гривен за 1 доллар (+0,0299 грн). При этом курс доллара на 13 января составляет: 27,7073 гривен за 1 доллар.

НБУ поднял официальный курс доллара до максимума за 8 месяцев

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ поднял официальный курс доллара до максимума за 8 месяцев

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией не изменился - 27,75 гривен за доллар, курс в покупке - 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 31,81 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу банкиров, в январе обменный курс может еще "просесть" - до 27,85-28 гривен/доллар.

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