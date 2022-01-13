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Курс доллара приостановил рост на межбанке

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Украина, Четверг 13 января 2022 10:12
Курс доллара приостановил рост на межбанке Фото: курс доллара не изменился (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией не изменился - 27,75 гривен за доллар, курс в покупке - 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 31,81 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 27,7300 - 27,7500 грн/доллар, евро 31,7952 - 31,8153 грн/евро, российский рубль 0,3717 - 0,3721 грн/рубль.

Курс доллара приостановил рост на межбанке

Напомним, 12 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,7300 - 27,7500 грн/доллар, евро 31,6510 - 31,6738 грн/евро, российский рубль 0,3713 - 0,3717 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара вырос еще на 20 копеек и обновил 8-месячный максимум. Национальный банк Украины (НБУ) на 13 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,70 гривен за доллар. Курс вырос на 20 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу банкиров, в январе обменный курс может еще "просесть" - до 27,85-28 гривен/доллар.

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Курс доллара
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