Курс доллара приостановил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией не изменился - 27,75 гривен за доллар, курс в покупке - 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 31,81 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 27,7300 - 27,7500 грн/доллар, евро 31,7952 - 31,8153 грн/евро, российский рубль 0,3717 - 0,3721 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара вырос еще на 20 копеек и обновил 8-месячный максимум. Национальный банк Украины (НБУ) на 13 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,70 гривен за доллар. Курс вырос на 20 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу банкиров, в январе обменный курс может еще "просесть" - до 27,85-28 гривен/доллар.