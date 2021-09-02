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НБУ поднял официальный курс доллара до 27 гривен

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Украина, Четверг 02 сентября 2021 07:45
НБУ поднял официальный курс доллара до 27 гривен Фото: курс доллара вырос на 11 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 2 сентября установлен на уровне 27,00 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара поднялся до 27 гривен впервые с конца июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 27,0029 гривен за 1 доллар (+0,1101 грн). При этом курс доллара на 1 сентября составляет 26,8928 гривен за 1 доллар.

НБУ поднял официальный курс доллара до 27 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ поднял официальный курс доллара до 27 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,95 гривен за доллар, курс в покупке до 26,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 31,82 гривен за евро.

Прогноз

В первую неделю сентября ожидается рост курса доллара. К концу следующей рабочей недели он может торговаться выше 27 гривен.

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