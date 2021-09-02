НБУ поднял официальный курс доллара до 27 гривен

Официальный курс гривны к доллару на 2 сентября установлен на уровне 27,00 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара поднялся до 27 гривен впервые с конца июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 27,0029 гривен за 1 доллар (+0,1101 грн). При этом курс доллара на 1 сентября составляет 26,8928 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)