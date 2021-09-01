ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Новина українською →
Украина, Среда 01 сентября 2021 10:15
Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,95 гривен за доллар, курс в покупке до 26,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 31,82 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,9300 - 26,9500 грн/доллар, евро 31,7989 - 31,8225 грн/евро, российский рубль 0,3677 - 0,3681 грн/рубль.

Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Напомним, торги по доллару 31 августа закрылись в диапазоне: доллар 26,9200 - 26,9400 грн/доллар, евро 31,8167 - 31,8403 грн/евро, российский рубль 0,3671 - 0,3675 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,89 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В первую неделю сентября ожидается рост курса доллара. К концу следующей рабочей недели он может торговаться выше 27 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро Курс рубля
NEWS
Купить квартиру без помощи банка: какие решения предлагают застройщики
Купить квартиру без помощи банка: какие решения предлагают застройщики
DAILY
Прогноз на осень. Каким будет курс гривны к доллару, и что ждет валютный рынок
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Прогноз на осень. Каким будет курс гривны к доллару, и что ждет валютный рынок