НБУ поднял курс евро до максимума с сентября

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,47 гривен за евро. Это на 30 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 13 января 2022 года установлен на таком уровне: 31,4796 гривен за евро (+0,3074 грн). При этом курс евро на 12 января составляет 31,1722 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, курс евро поднялся до максимума с сентября 2021 года. Выше курс был только 16 сентября - 31,517 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
На межбанке курс евро в продаже вырос на 38 копеек до 31,67 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,65 гривен.