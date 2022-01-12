UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

НБУ поднял курс евро до максимума с сентября

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,47 гривен за евро. Это на 30 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 января 2022 года установлен на таком уровне: 31,4796 гривен за евро (+0,3074 грн). При этом курс евро на 12 января составляет 31,1722 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро поднялся до максимума с сентября 2021 года. Выше курс был только 16 сентября - 31,517 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

На межбанке курс евро в продаже вырос на 38 копеек до 31,67 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,65 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс евро