НБУ поднял курс евро до максимума с конца сентября

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,11 гривен за евро. Это на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 11 января 2022 года установлен на таком уровне: 31,116 гривен за евро (+0,0065 грн). При этом курс евро на 6 января составляет 31,1095 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро поднялся до максимума с конца сентября 2021 года. Выше курс был только 28 сентября - 31,1764 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua