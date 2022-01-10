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НБУ поднял курс евро до максимума с конца сентября

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Украина, Понедельник 10 января 2022 17:52
НБУ поднял курс евро до максимума с конца сентября Фото: курс евро вырос на 6 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,11 гривен за евро. Это на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 11 января 2022 года установлен на таком уровне: 31,116 гривен за евро (+0,0065 грн). При этом курс евро на 6 января составляет 31,1095 гривен за евро.

НБУ поднял курс евро до максимума с конца сентября

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро поднялся до максимума с конца сентября 2021 года. Выше курс был только 28 сентября - 31,1764 гривен за евро.

НБУ поднял курс евро до максимума с конца сентября

Скриншот bank.gov.ua

На межбанке курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 31,09 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,07 гривен.

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