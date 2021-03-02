НБУ поднял курс доллара, вырос до 28 гривен впервые за месяц

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 28 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 марта установлен на таком уровне: 28,001 гривен за 1 доллар (+0,0551 грн). При этом курс доллара на 1 марта составляет 27,946 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,99 гривен за доллар, курс в покупке до 27,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 33,78 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,99 гривен за доллар, курс в покупке до 27,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 33,78 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.