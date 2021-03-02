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НБУ поднял курс доллара, вырос до 28 гривен впервые за месяц

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 07:45
НБУ поднял курс доллара, вырос до 28 гривен впервые за месяц Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 28 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 2 марта установлен на таком уровне: 28,001 гривен за 1 доллар (+0,0551 грн). При этом курс доллара на 1 марта составляет 27,946 гривен за 1 доллар.

НБУ поднял курс доллара, вырос до 28 гривен впервые за месяц

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс вырос до 28 гривен впервые за последний месяц. Выше курс был 3 февраля - 28,0589 гривен за доллар.

НБУ поднял курс доллара, вырос до 28 гривен впервые за месяц

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,99 гривен за доллар, курс в покупке до 27,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 33,78 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,99 гривен за доллар, курс в покупке до 27,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 33,78 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.

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