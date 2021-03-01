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Доллар дорожает: НБУ установил курс на 1 марта

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 07:45
Доллар дорожает: НБУ установил курс на 1 марта Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,94 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 1 марта установлен на таком уровне: 27,9456 гривен за 1 доллар (+0,0155 грн). При этом курс доллара на 26 февраля составляет: 27,9301 гривен за 1 доллар.

Доллар дорожает: НБУ установил курс на 1 марта

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения накануне.

Доллар дорожает: НБУ установил курс на 1 марта

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,93 гривен за доллар, курс в покупке до 27,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 26 копеек до 33,89 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, курс доллару и евро к гривне в марте может вырости Ориентировочный диапазон по курсу доллара на горизонте одного месяца составляет 27,75-28,75 гривен/доллар.

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