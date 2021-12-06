НБУ поднял курс доллара до максимума с середины лета

Официальный курс гривны к доллару на 6 декабря установлен на уровне 27,29 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с середины июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Курс вырос менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 декабря 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2981 гривен за 1 доллар (+0,0048 грн). При этом курс доллара на 3 декабря составляет: 27,2933 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 3 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,28 гривен за доллар, курс в покупке до 27,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 30,80 гривен за евро.

Прогноз

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году - 27,32 грн/доллар.