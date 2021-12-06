НБУ поднял курс доллара до максимума с середины лета

Официальный курс гривны к доллару на 6 декабря установлен на уровне 27,29 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с середины июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 декабря 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2981 гривен за 1 доллар (+0,0048 грн). При этом курс доллара на 3 декабря составляет: 27,2933 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)