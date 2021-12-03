НБУ поднял курс доллара до максимума с середины июля

Официальный курс гривны к доллару на 3 декабря установлен на уровне 27,29 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с середины июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 декабря 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2933 гривен за 1 доллар (+0,0637 грн). При этом курс доллара на 2 декабря составляет: 27,2296 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,36 гривен за доллар, курс в покупке до 27,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 30,95 гривен за евро.

Однако затем курс доллара резко упал до уровня 27,25 гривен.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.