НБУ поднял курс доллара до максимума с середины июля

Официальный курс гривны к доллару на 3 декабря установлен на уровне 27,29 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с середины июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 декабря 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2933 гривен за 1 доллар (+0,0637 грн). При этом курс доллара на 2 декабря составляет: 27,2296 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)