НБУ поднял курс доллара до максимума с 1 февраля

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,06 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с начала февраля. Выше курс был только 1 февраля - 28,1324 гривен за доллар.

Официальный курс гривны к доллару на 23 апреля установлен на таком уровне: 28,0642 гривен за 1 доллар (+0,0066 грн). При этом курс доллара на 22 апреля составляет: 28,0576 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,11 гривен за доллар, курс в покупке до 28,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 33,84 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.