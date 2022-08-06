UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ поддерживает налог на покупку валюты для импорта

Фото: налог на покупку валюты для импорта поддержали в НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины поддерживает введение в Украине налога на покупку валюты для импортных операций. Специалисты НБУ участвуют в разработке законопроекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ НБУ на запрос издания "Экономическая правда".

"С точки зрения Национального банка, как органа ответственного за стабильность гривны, дополнительные налоги на импорт в текущих условиях должны рассматриваться как меры усиления конкурентоспособности отечественных производителей, снижения оттока валюты из страны, уравновешивания платежного баланса и сокращения дефицита бюджета", - говорится в ответе.

В НБУ добавили, что разработка налога находится в компетенции Министерства финансов, однако специалисты НБУ также приобщаются к этому процессу, учитывая потенциально важную роль банков в администрировании такого налога.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что Кабинет министров готовит законопроект о дополнительном сборе на импорт. По его данным, это будет введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки всех импортных товаров и услуг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины