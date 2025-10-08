НБУ почав піднімати курс долара

Офіційний курс долара на 9 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4024 гривень за 1 долар (+0,09 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 48,1386 гривень за 1 євро (-0,04 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 7 копійок до 41,37-41,40 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 8 жовтня.

udinform.com

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 8 жовтня зріс на 8 копійок до 41,58 гривень, водночас курс продажу євро знизився на 12 копійок - до 48,59 гривень.