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НБУ планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро

Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Рішення Європейської ради про початок переговорів про вступ України означає принципово новий етап взаємодії, який завершиться набуттям повноцінного членства. НБУ є активним учасником інтеграційних процесів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного у Facebook.

"Ми провели ґрунтовну підготовчу роботу та в наступному році плануємо ініціювати процес приєднання України до Єдиної зони платежів в євро (SEPA), що дасть змогу нам зробити ще один крок в напрямі фінансової євроінтеграції", - написав він.

Як зазначив голова НБУ, за останні два роки Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС, виконує необхідні рекомендації Європейської комісії, ініціативно проаналізувала відповідність свого законодавства та готує комплексну програму його адаптації до права ЄС.

За його словами, членство в ЄС передбачає забезпечення вільного руху капіталу. "Тому, незважаючи на всі складнощі, ми працюватимемо над пом’якшенням валютних обмежень, переходом до більшої гнучкості обмінного курсу та поверненням до інфляційного таргетування відповідно до розробленої нами стратегії", - додав Пишний.

Що таке SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) - єдина зона, в якій повністю ліквідовано відмінності між внутрішніми та міжнародними платежами в євро. Перші пов'язані з SEPA зміни набули чинності у січні 2008 року.

SEPA охоплює переважно звичайні банківські перекази. Платіжні методи, які мають додаткові опціональні функції або послуги, такі як платіжні системи для мобільних телефонів або смарт-карток, безпосередньо не покриваються, однак схема миттєвих платежів SEPA полегшує використання платіжних продуктів також на смарт-пристроях.

Приєднання до SEPA стане знаковою подією для євроінтеграції України та надасть нові можливості українській економіці. Це, зокрема, сприятиме:

  • спрощенню виходу на ринок ЄС для українського бізнесу;
  • зменшенню технічних бар'єрів для виходу українського фінтеху на ринок фінансових послуг ЄС;
  • зниженню вартості грошових переказів з/до країн ЄС.

Рішення Євроради

Нагадаємо 14 грудня, лідери країн Європейського Союзу під час саміту схвалили відкриття переговорів щодо вступу України до блоку.

Це сталося на тлі побоювань, що Угорщина заблокує рішення, наклавши на нього вето. Але на момент голосування прем'єр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали.

Більш детально про подальші кроки читайте в матеріалі РБК-Україна.

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