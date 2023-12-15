НБУ планирует присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро

"Мы провели основательную подготовительную работу и в следующем году планируем инициировать процесс присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), что позволит нам сделать еще один шаг в направлении финансовой евроинтеграции", - написал он.

Как отметил глава НБУ, за последние два года Украина получила статус кандидата на членство в ЕС, выполняет необходимые рекомендации Европейской комиссии, инициативно проанализировала соответствие своего законодательства и готовит комплексную программу его адаптации к праву ЕС.

По его словам, членство в ЕС подразумевает обеспечение свободного движения капитала. "Поэтому, несмотря на все сложности, мы будем работать над смягчением валютных ограничений, переходом к большей гибкости обменного курса и возвращением к инфляционному таргетированию в соответствии с разработанной нами стратегией", - добавил Пышный.

Что такое SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) - единая зона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро. Первые связанные с SEPA изменения вступили в силу в январе 2008 года.

SEPA охватывает преимущественно обычные банковские переводы. Платежные методы, имеющие дополнительные опциональные функции или услуги, такие как платежные системы для мобильных телефонов или смарт-карт, непосредственно не покрываются, однако схема мгновенных платежей SEPA облегчает использование платежных продуктов также на смарт-устройствах.

Присоединение к SEPA станет знаковым событием для евроинтеграции Украины и предоставит новые возможности для украинской экономики. Это, в частности, будет способствовать:

упрощению выхода на рынок ЕС для украинского бизнеса;

уменьшению технических барьеров для выхода украинского финтеха на рынок финансовых услуг ЕС;

снижению стоимости денежных переводов из стран ЕС.

Решение Евросовета

Напомним 14 декабря лидеры стран Европейского Союза во время саммита одобрили открытие переговоров по вступлению Украины в блок.

Это произошло на фоне опасений, что Венгрия заблокирует решение, наложив на него вето. Но на момент голосования премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала.

Более подробно о дальнейших шагах читайте в материале РБК-Украина .