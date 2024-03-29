НБУ планує долучити Mastercard до програми кешбеку "Купуй українське"
Національний банк України сподівається на технічну підтримку при реалізації програми кешбеку за купівлю українських товарів.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.
За його інформацію, під час зустрічі з представниками Mastercard "обговорили впровадження програми українського кешбеку "Купуй українське".
Крім того, обговорювалися і інші теми.
"Сподіваємося на поглиблення співпраці з Mastercard за цими напрямками і будемо вдячні за технічну підтримку", - написав Пишний.
Програма кешбеку "Купуй українське"
Президент Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні" 26 лютого заявив, що українці зможуть отримати компенсацію частини оплати за товари та послуги, вироблені в країні. За його словами, відповідне доручення уряду, наразі цю програму розробляють, і вона повинна запрацювати вже цьогоріч.
Mastercard
Mastercard - це міжнародна платіжна система, яка здійснює обслуговування фінансових та платіжних транзакцій через банківські картки, які відповідають її стандартам. Організація Mastercard Worldwide не видає картки напряму споживачам, але надає ліцензії банкам і фінансовим установам для випуску карток Mastercard та обслуговування платежів через цю систему.
Картки Mastercard можуть бути дебетовими, кредитними або попередньо сплаченими. Вони приймаються для оплати товарів і послуг у торгових точках та в Інтернеті у більш ніж 210 країнах світу. Картки Mastercard також можуть бути використані для зняття готівки в банкоматах та для здійснення різних фінансових операцій, таких як перекази коштів та оплата рахунків.
Mastercard є однією з найбільших платіжних систем у світі, разом з Visa. Вона має свої власні правила та стандарти безпеки для забезпечення захисту особистої інформації та безпеки платежів для користувачів карток Mastercard.