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НБУ планує долучити Mastercard до програми кешбеку "Купуй українське"

Україна, П'ятниця 29 березня 2024 12:09
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НБУ планує долучити Mastercard до програми кешбеку "Купуй українське" Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України сподівається на технічну підтримку при реалізації програми кешбеку за купівлю українських товарів.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.

За його інформацію, під час зустрічі з представниками Mastercard "обговорили впровадження програми українського кешбеку "Купуй українське".

Крім того, обговорювалися і інші теми.

"Сподіваємося на поглиблення співпраці з Mastercard за цими напрямками і будемо вдячні за технічну підтримку", - написав Пишний.

Програма кешбеку "Купуй українське"

Президент Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні" 26 лютого заявив, що українці зможуть отримати компенсацію частини оплати за товари та послуги, вироблені в країні. За його словами, відповідне доручення уряду, наразі цю програму розробляють, і вона повинна запрацювати вже цьогоріч.

Mastercard

Mastercard - це міжнародна платіжна система, яка здійснює обслуговування фінансових та платіжних транзакцій через банківські картки, які відповідають її стандартам. Організація Mastercard Worldwide не видає картки напряму споживачам, але надає ліцензії банкам і фінансовим установам для випуску карток Mastercard та обслуговування платежів через цю систему.

Картки Mastercard можуть бути дебетовими, кредитними або попередньо сплаченими. Вони приймаються для оплати товарів і послуг у торгових точках та в Інтернеті у більш ніж 210 країнах світу. Картки Mastercard також можуть бути використані для зняття готівки в банкоматах та для здійснення різних фінансових операцій, таких як перекази коштів та оплата рахунків.

Mastercard є однією з найбільших платіжних систем у світі, разом з Visa. Вона має свої власні правила та стандарти безпеки для забезпечення захисту особистої інформації та безпеки платежів для користувачів карток Mastercard.

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