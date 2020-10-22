НБУ планує вихід на вторинний ринок держоблігацій

Фото: Юрій Гелетій (прес-служба НБУ)

Мова не йде про фінансування дефіциту держбюджету за допомогою друкарського верстата

Національний банк України (НБУ) обговорює з Міністерством фінансів свою участь на вторинному ринку Облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Однією з цілей є підтримання ліквідності.

Про це на брифінгу сказав заступник глави НБУ Юрій Гелетій.

Як зазначив Гелетей, одним з пунктів Стратегії розвитку фінансового сектору на період до 2025 року є розробка формату участі НБУ в торгах на вторинному ринку ОВДП.

"Наша позиція незмінна - НБУ не приймає участі у фінансуванні бюджетних витрат через купівлю ОВДП на первинному ринку", - сказав він.

За його словами, зараз йде дискусія з Мінфіном про те, як НБУ буде брати участь на вторинному ринку.

"Це точно не повинен бути формат прихованої емісії і фінансування дефіциту бюджету. Можливо, це буде роль маркет-мейкера на вторинному ринку, щоб збільшити його глибину, ліквідність", - повідомив Гелетій.

Нагадаємо, Національний банк розширив можливості для покупки державних цінних паперів, в тому числі при їх первинному розміщенні.

Голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю РБК-Україна спростував інформацію про те, що центробанк запустить емісію гривні через рефінансування держбанків під викуп облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).