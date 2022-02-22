НБУ не планирует вводить административные ограничения на финансовом рынке

Как отметил Николайчук, в 2014-2015 годах Украина не имела доверия к своей монетарной политике, режиму плавающего курсообразования, не имела достаточного уровня резервов, устойчивой банковской системы и успешного опыта преодоления кризисных эпизодов. В результате НБУ был вынужден применять административные ограничения, чтобы сдержать падение гривны и массовый вывод средств из банковской системы.

По его словам, в тот момент ограничения помогли стабилизировать ситуацию и выиграть время для проведения системных реформ. В то же время цена, которую заплатили все участники финансового рынка из-за использования таких мер, была высокой - как с точки зрения доверия к центральному банку и банковской системе в целом, так и с точки зрения административной нагрузки на бизнес, банки и НБУ.

Николайчук заявил, что за последние восемь лет была проведена основательная работа для укрепления макроэкономической устойчивости и отменена значительная часть ограничений.

"Несмотря на большую открытость Украины для потоков капитала по сравнению с 2014-2015 годами и текущие вызовы, Национальный банк не планирует возвращаться ни к усилению действующих ограничений, ни к введению новых. Успешный опыт преодоления коронакризиса подтверждает как большую макроэкономическую устойчивость Украины, так и способность НБУ отвечать на вызовы рыночными инструментами", - говорится в сообщении пресс-службы НБУ.