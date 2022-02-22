НБУ не планирует вводить административные ограничения на финансовом рынке

Национальный банк Украины не планирует введение новых ограничений на финансовых рынках. Административные решения во время кризиса 2014-2015 годов дорого обошлись банкам и гражданам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.
Как отметил Николайчук, в 2014-2015 годах Украина не имела доверия к своей монетарной политике, режиму плавающего курсообразования, не имела достаточного уровня резервов, устойчивой банковской системы и успешного опыта преодоления кризисных эпизодов. В результате НБУ был вынужден применять административные ограничения, чтобы сдержать падение гривны и массовый вывод средств из банковской системы.
По его словам, в тот момент ограничения помогли стабилизировать ситуацию и выиграть время для проведения системных реформ. В то же время цена, которую заплатили все участники финансового рынка из-за использования таких мер, была высокой - как с точки зрения доверия к центральному банку и банковской системе в целом, так и с точки зрения административной нагрузки на бизнес, банки и НБУ.
Николайчук заявил, что за последние восемь лет была проведена основательная работа для укрепления макроэкономической устойчивости и отменена значительная часть ограничений.
"Несмотря на большую открытость Украины для потоков капитала по сравнению с 2014-2015 годами и текущие вызовы, Национальный банк не планирует возвращаться ни к усилению действующих ограничений, ни к введению новых. Успешный опыт преодоления коронакризиса подтверждает как большую макроэкономическую устойчивость Украины, так и способность НБУ отвечать на вызовы рыночными инструментами", - говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
Напомним, заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук заявил, что решение Кабинета министров ограничить торговую наценку на ряд продовольственных товаров существенно не повлияет на инфляцию. Кроме того, НБУ отдает предпочтение рыночным, а не административным мерам.