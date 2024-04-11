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НБУ підвищує офіційний курс четвертий день поспіль

Фото: курс долара виріс на 14 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 12 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,1676 грн. за 1 долар (+0,1444 грн.).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,019 гривень за 1 євро (-0,3426 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 20 копійок до 39,21-39,55 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 5 копійок до 39,40 грн/долар.

Ситуація на ринку

Як зазначив екс-глава Ради НБУ Богдан Данилишин, готівковий сегмент ринку оперативно реагує на міжбанківський ринок, де вирішальним чинником впливу на курс залишаються активні інтервенції НБУ.

"Чергове підвищення попиту з боку населення на іноземну валюту додатково прискорювало девальваційні процеси на ринку", - написав він.

За його словами, загалом із початку цього року (на 5 квітня) гривня до долара девальвувала на 2,7%.

Водночас вагомим стримуючим фактором інфляції є стабільність обмінного курсу, який уже 1,5 роки зберігається на рівні 37-39 гривень за 1 долар, що сприяє стабілізації цін на імпортні товари.

 

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