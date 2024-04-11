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НБУ повышает официальный курс четвертый день подряд

Фото: курс доллара вырос на 14 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 12 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,1676  гривен за 1 доллар (+0,1444 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,019 гривен за 1 евро (-0,3426 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 20 копеек до 39,21-39,55 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 39,40 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Как отметил экс-глава Совета НБУ Богдан Данилишин, наличный сегмент рынка оперативно реагирует на межбанковский рынок, где решающим фактором влияния на курс остаются активные интервенции НБУ.

"Очередное повышение спроса со стороны населения на иностранную валюту дополнительно ускоряло девальвационные процессы на рынке", - написал он.

По его словам, в целом с начала этого года (на 5 апреля) гривна к доллару девальвировала на 2,7%.

В то же время, весомым сдерживающим фактором инфляции является стабильность обменного курса, который уже 1,5 года сохраняется на уровне 37-39 гривен за 1 доллар, что способствует стабилизации цен на импортные товары.

 

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