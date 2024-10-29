НБУ підвищує курс долара третій день поспіль

Офіційний курс на 30 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3798 грн за 1 долар (+0,0506 грн).

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Курс євро становитиме 44,6074 гривень за 1 євро (-0,0901 грн).

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На міжбанку сьогодні курс впав на 1 копійку до 41,36-41,38 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,65 гривні.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, станом на 31 жовтня офіційний курс може досягти позначки 41,3-41,5 грн/долар, тобто за період з вересня по жовтень включно курс американської валюти зросте в середньому на 1%.