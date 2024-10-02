Голова НБУ: "Яким буде курс, не скажу"
Валютний ринок України поступово буде повертатися до нормальних умов функціонування. Водночас Національний банк ніколи не дає прогнозів щодо курсу гривні.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час заходу "Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна" на Youtube.
"Багато тез ви вклали в одне питання. Я почну з головної: яким буде курс, не скажу", - сказав він у відповідь на питання ведучого, івестбанкіра Сергія Фурси, про курсові очікування на 2025 рік, курс в бюджеті та вимоги МВФ.
Пишний нагадав, що НБУ ніколи не дає прогнози, НБУ відповідає за реалізацію певної курсової політики.
"НБУ протягом цієї війни декларує дуже чітку тезу: ми будемо забезпечувати стійкість валютного ринку, ми будемо повертати функціонування валютного ринку, - те, до чого ми звикли і що робить нас сильнішим, - ринкові відносини, нормальність, те,що існувало до війни. Попри шоки війни ми працюємо над цим", - розповів голова НБУ.
Пишний нагадав, що сьогодні рівно рік, як НБУ відмовився від фіксації курсу та перейшов до режиму "курсової гнучкості". "З 3 жовтня 2023 року НБУ відмовився від одного з найбільш жорстких антикризових заходів фіксації курсу і повернувся в режим керованої гнучкості. Це була частина стратегії, яка була ухвалена в червні 2023 року і є частиною наших домовленостей з МВФ, це Стратегія валютної лібералізації", - сказав він.
За його словами, стратегія має три складових: відмова від фіксованого курсу і повернення до керованої гнучкості, валютна лібералізації, тобто пом’якшення валютних обмежень на рух капіталу, і поступове відновлення режиму інфляційного таргетування. Всі ці три складові є повноцінними великої стратегії повернення нормальності, навіть попри війн, в режим функціонування валютного ринку.
"Через це коротка відповідь полягає в тому, що саме НБУ визначає курс. Ні наші міжнародні партнери, ні уряд. Це наш абсолютно виключний мандат. І це наша абсолютна відповідальність - визначати не лише курс, визначати курсову політику, забезпечувати реалізацію мандату НБУ, який визначений законом. Це цінова стабільність, курсова стабільність, фінансова стабільність, підтримка відповідної економічної політики уряду", - розповів голова НБУ та додав, що саме цінова та курсова стабільність є ключовими елементами.
Нагадаємо, Кабінет міністрів заклав у проєкт бюджету на 2025 рік курс на рівні 45 грн/долар. Однак, як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, цей курс є виключно розрахунковим.
НБУ тримав фіксований курс на рівні 36,6 грн/долар до жовтня 2023 року. Потім регулятор частково відпустив курс. З того часу долар подорожчав на 12,6% до 41,20 грн/долар.