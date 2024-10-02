Голова НБУ: "Яким буде курс, не скажу"

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час заходу "Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна" на Youtube .

"Багато тез ви вклали в одне питання. Я почну з головної: яким буде курс, не скажу", - сказав він у відповідь на питання ведучого, івестбанкіра Сергія Фурси, про курсові очікування на 2025 рік, курс в бюджеті та вимоги МВФ.

Пишний нагадав, що НБУ ніколи не дає прогнози, НБУ відповідає за реалізацію певної курсової політики.

"НБУ протягом цієї війни декларує дуже чітку тезу: ми будемо забезпечувати стійкість валютного ринку, ми будемо повертати функціонування валютного ринку, - те, до чого ми звикли і що робить нас сильнішим, - ринкові відносини, нормальність, те,що існувало до війни. Попри шоки війни ми працюємо над цим", - розповів голова НБУ.

Пишний нагадав, що сьогодні рівно рік, як НБУ відмовився від фіксації курсу та перейшов до режиму "курсової гнучкості". "З 3 жовтня 2023 року НБУ відмовився від одного з найбільш жорстких антикризових заходів фіксації курсу і повернувся в режим керованої гнучкості. Це була частина стратегії, яка була ухвалена в червні 2023 року і є частиною наших домовленостей з МВФ, це Стратегія валютної лібералізації", - сказав він.

За його словами, стратегія має три складових: відмова від фіксованого курсу і повернення до керованої гнучкості, валютна лібералізації, тобто пом’якшення валютних обмежень на рух капіталу, і поступове відновлення режиму інфляційного таргетування. Всі ці три складові є повноцінними великої стратегії повернення нормальності, навіть попри війн, в режим функціонування валютного ринку.

"Через це коротка відповідь полягає в тому, що саме НБУ визначає курс. Ні наші міжнародні партнери, ні уряд. Це наш абсолютно виключний мандат. І це наша абсолютна відповідальність - визначати не лише курс, визначати курсову політику, забезпечувати реалізацію мандату НБУ, який визначений законом. Це цінова стабільність, курсова стабільність, фінансова стабільність, підтримка відповідної економічної політики уряду", - розповів голова НБУ та додав, що саме цінова та курсова стабільність є ключовими елементами.