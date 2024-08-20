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НБУ підвищує курс долара третій день поспіль, євро знову оновив максимум

Україна, Вівторок 20 серпня 2024 15:44
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НБУ підвищує курс долара третій день поспіль, євро знову оновив максимум Фото: курс долара виріс на 4 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 21 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3459 грн за 1 долар (+0,0432 грн).

НБУ підвищує курс долара третій день поспіль, євро знову оновив максимум

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,8195 гривень за 1 євро (+0,2110 грн). Це історичний максимум, попередній був 19 серпня – 45,6085.

НБУ підвищує курс долара третій день поспіль, євро знову оновив максимум

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс знизився на 3 копійки до 41,37-41,40 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ підвищує курс долара третій день поспіль, євро знову оновив максимум

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,55 гривні.

Прогноз курсу

Інвесткомпанія ICU погіршила прогноз курсу долара в 2024 році до 42,6 грн/долар порівняно з попереднім прогнозом 42,3 грн/долар.

Аналітики зазначають, що Національний банк України фундаментально рухається у напрямку поступової девальвації гривні.

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