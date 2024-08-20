ua en ru
Вт, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НБУ повышает курс доллара третий день подряд, евро снова обновил максимум

Украина, Вторник 20 августа 2024 15:44
UA EN RU
НБУ повышает курс доллара третий день подряд, евро снова обновил максимум Фото: курс доллара вырос на 4 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 21 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,3459 гривен за 1 доллар (+0,0432 грн).

НБУ повышает курс доллара третий день подряд, евро снова обновил максимум

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,8195 гривен за 1 евро (+0,2110 грн). Это исторический максимум, предыдущий был 19 августа - 45,6085.

НБУ повышает курс доллара третий день подряд, евро снова обновил максимум

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс снизился на 3 копейки до 41,37-41,40 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ повышает курс доллара третий день подряд, евро снова обновил максимум

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,55 гривен.

Прогноз курса

Инвесткомпания ICU ухудшила прогноз по курсу доллара в 2024 году до 42,6 грн/доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 42,3 грн/доллар.

Аналитики отмечают, что Национальный банк Украины фундаментально двигается в направлении постепенной девальвации гривны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Рада запретила РПЦ. Что будет с Московским патриархатом
Рада запретила РПЦ. Что будет с Московским патриархатом
DAILY
Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну