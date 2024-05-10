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НБУ підвищує курс долара третій день поспіль, євро оновив максимум

Фото: курс долара виріс на 17 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 13 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,7206 грн за 1 долар (+0,1688 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,8148 гривень за 1 євро (+0,3836 грн). Це історичний максимум. Вище курс був лише 27 березня - 42,6911 грн/євро.

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 2 копійки до 39,60-39,62 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 10 копійок до 39,95 грн/долар.

Ситуація на ринку

Нагадаємо, за даними НБУ зростання курсу долара з кінця березня було викликано надходженням значного обсягу міжнародної допомоги Україні. Це призвело до збільшення бюджетних видатків, а частина цих коштів опинилася на валютному ринку.

Офіційний курс у квітні неодноразово оновлював рекорди і досягнув максимуму 22 квітня - 39,78 грн/долар. Потім курс знизився.

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