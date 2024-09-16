НБУ підвищує курс долара шостий день поспіль, євро подорожчав до 46 гривень

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає шостий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 16 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3591 грн за 1 долар (+0,0420 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 46,0079 гривень за 1 євро (+0,2120 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 17 копійок до 41,45-41,50 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,60 грн.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, наступний тиждень не стане сюрпризом ні для покупців, ні для продавців валюти. Загальні курсові показники (валютні коридори) суттєво не зміняться.

Коридори допустимих валютних змін на міжбанку становитимуть 41-41,6 грн/долар та 44-46 грн/євро, на готівковому ринку - 41,2-41,8 грн/долар та 44-46,5 грн/євро.