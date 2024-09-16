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НБУ повышает курс доллара шестой день подряд, евро подорожал до 46 гривен

Украина, Понедельник 16 сентября 2024 15:57
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НБУ повышает курс доллара шестой день подряд, евро подорожал до 46 гривен Фото: курс доллара вырос менее чем на 4 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает шестой день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 16 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3591 гривен за 1 доллар (+0,0420 грн).

НБУ повышает курс доллара шестой день подряд, евро подорожал до 46 гривен

bank.gov.ua

Курс евро составит 46,0079 гривен за 1 евро (+0,2120 грн).

НБУ повышает курс доллара шестой день подряд, евро подорожал до 46 гривен

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 17 копеек до 41,45-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ повышает курс доллара шестой день подряд, евро подорожал до 46 гривен

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,60 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, предстоящая неделя не станет сюрпризом ни для покупателей, ни для продавцов валюты. Общие курсовые показатели (валютные коридоры) существенно не изменятся.

Коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 41-41,6 грн/доллар и 44-46 грн/евро, на наличном рынке – 41,2-41,8 грн/доллар и 44-46,5 грн/евро.

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