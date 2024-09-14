Яким буде курс долара наступного тижня: прогноз банкіра

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Як зазначив банкір, економіка України поступово потрапила в нові обставини, якими є насамперед зростання споживчих цін, на яких позначиться нещодавнє збільшення акцизів на пальне, збільшення податків, та безумовно енергетичні проблеми, пов’язані з наслідками ворожих ракетних і дронових атак.

За його словами, нові реалії вимагатимуть певного періоду пристосування, а валютний ринок житиме під впливом цих обставин

"Дія режиму "керованої гнучкості" апріорі передбачає м’яке курсове регулювання, пов’язане зі встановленням балансу між попитом і пропозицією. Саме тому, на мій погляд, наступного тижня загальні курсові коливання не вийдуть за межі початку вересня, а на ринку збережеться періодична зміна векторів - курсові показники то зростатимуть, то знижуватимуться", - сказав Лєсовий.

Крім того, скоріше за все НБУ збереже щоденні обсяги валютних інтервенцій на рівні 150-180 млн доларів, цього може виявитися достатньо для задоволення попиту, а відтак і для збереження курсових показників на більш-менш стабільному рівні, сказав він.

Прогноз курсу

За прогнозом банкіра, основні характеристики валютного ринку з 16 по 22 вересня, будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін на міжбанку складуть 41-41,6 грн/долар та 44-46 грн/євро, на готівковому ринку - 41,2-41,8 грн/долар та 44-46,5 грн/євро.

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, прийдешній тиждень не стане сюрпризом ані для покупців, ані для продавців валюти: загальні курсові показники (валютні коридори) не зазнають суттєвих змін. Ринок перебуватиме під об’єктивно потрібним наглядом регулятора, який здатен оперативно та ефективно притлумити будь-які прояви вкрай небажаного ажіотажу", - констатував Лєсовий.