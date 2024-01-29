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НБУ підвищує курс долара п'ятий день поспіль

Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив курс долара. Долар дорожчає п'ятий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 30 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,8862 грн за 1 долар (+0,1051 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,0042 гривень за 1 євро (-0,0525 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 10 копійок до 37,85-37,91 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 5 копійок до 38,35 грн/долар.

Прогноз на лютий

Як повідомив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, ситуація на валютному ринку в лютому 2024 року не зазнає суттєвих змін: вона мало чим відрізнятиметься від другої половини січня, коли ринок відійшов від досить тривалого зростання курсу долара.

Лісовий вважає, що як і останні 2-3 місяці курсові показники на готівковому ринку формуватимуться з урахуванням міжбанку. Очікується, що відрив готівкових курсів міжбанку не перевищить 0,5 грн.

За його прогнозом, курсові коридори у лютому будуть такими: на міжбанку вони будуть у межах 37-39 грн/долар та 40,5-42,5 грн/євро, а на готівковому ринку – 37,5-39,5 грн/долар та 40-43 грн/євро.

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