НБУ повышает курс доллара пятый день подряд

Официальный курс на 30 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,8862 гривен за 1 доллар (+0,1051 грн).

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Курс евро составит 41,0042 гривен за 1 евро (-0,0525 грн).

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На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 37,85-37,91 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

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На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 38,35 грн/доллар.

Прогноз на февраль

Как сообщил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, ситуация на валютном рынке в феврале 2024 года не претерпит существенных изменений: она мало чем будет отличаться от второй половины января, когда рынок отошел от достаточно продолжительного роста курса доллара.

Лесовой считает, что как и в последние 2-3 месяца курсовые показатели на наличном рынке будут формироваться с учетом межбанка. Ожидается, что отрыв наличных курсов межбанка не превысит 0,5 грн.

По его прогнозу, курсовые коридоры в феврале будут такими: на межбанке они будут в пределах 37-39 грн/доллар и 40,5-42,5 грн/евро, а на наличном рынке – 37,5-39,5 грн/доллар и 40-43 грн/евро.