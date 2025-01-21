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НБУ повышает курс доллара второй день подряд

Украина, Вторник 21 января 2025 15:35
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НБУ повышает курс доллара второй день подряд Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд после снижения на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,1661 гривен за 1 доллар (+0,0110 грн).

НБУ повышает курс доллара второй день подряд

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,6419 гривен за 1 евро (+0,1421 грн).

НБУ повышает курс доллара второй день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 3 копейки до 42,14-42,17 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ повышает курс доллара второй день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился 42,65 гривен.

Стратегия НБУ

Национальный банк Украины актуализировал институциональную Стратегию. Стратегическим остается движение к постепенному ослаблению и снятию валютных ограничений, введенных в начале войны, переходу к гибкому курсообразованию и возвращению к полноценному формату инфляционного таргетирования.

Как отмечается в документе, цель I имеет особое место в Стратегии. "Обеспечение стабильности денежной единицы Украины является основной функцией НБУ, особенно важной во время войны", - говорится в стратегии.

Предусмотрено удержание спреда между наличным и официальным курсом гривны к доллару США на уровне менее 3%.

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