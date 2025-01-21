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НБУ визначив ціль для готівкового курсу долара

Україна, Вівторок 21 січня 2025 11:45
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НБУ визначив ціль для готівкового курсу долара Фото: курс долара не буде відхилятися від офіційного більш ніж на 3% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України друге з початку повномасштабного вторгнення Росії актуалізував інституційну Стратегію. Однією з цілей є "Стійка гривня" та забезпечення різниці між офіційним та готівковим курсом менше 3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст Стратегії.

Перелік пріоритетних завдань доповнився низкою заходів та уточнених індикаторів у межах п’яти стратегічних цілей. Враховано плани у напрямі цінової та фінансової стабільності, інфляційних очікувань, курсової стійкості та євроінтеграції.

"Стійка гривня"

Як зазначається в документі, ціль I має особливе місце в Стратегії. "Забезпечення стабільності грошової одиниці України є основною функцією НБУ, особливо важливою під час війни", - йдеться в стратегії.

Стратегічним залишається рух до поступового послаблення та зняття валютних обмежень, уведених на початку війни, переходу до гнучкого курсоутворення та повернення до повноцінного формату інфляційного таргетування.

Передбачено утримання спреду між готівковим і офіційним курсом гривні до долара США на рівні менше 3%.

Плануються такі заходи для реалізації цілі:

  • Розроблення стратегії повернення до інфляційного таргетування, валютної лібералізації та переходу до гнучкого обмінного курсу.
  • Поступове повернення до повноцінного формату інфляційного таргетування.
  • Поступове повернення до плаваючого обмінного курсу.
  • Поступове послаблення та зняття валютних обмежень.

Нагадаємо, готівковий курс зараз повністю залежить від міжбанку. Банки продають через свої каси та обмінники готівкову валюту, куплену в НБУ. При цьому банки додають свою комісію, через що готівковий курс трохи вищий за безготівковий. Зараз ця різниця складає близько 1%. Якщо офіційний курс на 21 січня становить 42,15 грн/долар, банки продають долар по 42,65 гривень.

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