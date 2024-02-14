НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з початку січня

Офіційний курс на 15 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,1734 грн за 1 долар (+0,0470 грн).

Це максимальне значення із 11 січня (38,1923 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 40,8684 гривень за 1 євро (-0,2528 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс не змінився - 38,14-38,16 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 10 копійок до 38,40 грн/долар.

Валютна лібералізація

Голова НБУ Андрій Пишний на заході Європейської бізнес-асоціації сьогодні заявив, що ресурс для подальшого пом'якшення валютних обмежень об'єктивно обмежений, оскільки він формується експортною виручкою та міжнародною фінансовою допомогою.

Він повідомив, що неповернена експортна виручка за час війни зросла майже вдвічі.

Пишний зазначив, що Україні вже вдалося два місяці вистояти без зовнішньої допомоги, хоча 2022 року такий сценарій здавався нереалістичним.

У жовтні минулого року НБУ провів перший етап лібералізації - перейшов до керованої гнучкості курсу. Згідно з публічною версією Стратегії пом'якшення валютних обмежень, другий етап - лібералізація торговельного фінансування, управління валютними ризиками банків, можливість репатріації відсотків за "старими" борговими зобов'язаннями та інвестиціями.