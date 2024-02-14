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НБУ повысил официальный курс доллара до максимума с начала января

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара до максимума с начала января. Доллар дорожает четвертый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 15 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 38,1734  гривен за 1 доллар (+0,0470 грн).

Это максимальное значение с 11 января (38,1923 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 40,8684  гривен за 1 евро (-0,2528 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 38,14-38,16 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 10 копеек до 38,40 грн/доллар.

Валютная либерализация

Глава НБУ Андрей Пышный на мероприятии Европейской бизнес ассоциации сегодня заявил, что ресурс для дальнейшего смягчения валютных ограничений объективно ограничен, так как он формируется экспортной выручкой и международной финансовой помощью.

Он сообщил, что невозвращенная экспортная выручка за время войны выросла почти вдвое.

Пышный отметил, что Украине уже удалось два месяца выстоять без внешней помощи, хотя в 2022 году такой сценарий казался нереалистичным.

В октябре прошлого года НБУ провел первый этап либерализации – перешел к управляемой гибкости курса. Согласно публичной версии Стратегии смягчения валютных ограничений, второй этап - либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по "старым" долговым обязательствам и инвестициям.

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