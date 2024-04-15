НБУ підвищив офіційний курс долара до чергового максимуму

Офіційний курс на 16 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,5737 грн за 1 долар (+0,1747 грн).

Вище курс був лише 15 квітня – 39,399 грн/долар.

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Курс євро становитиме 42,1618 гривень за 1 євро (+0,1940 грн).

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 16 копійок до 39,59-39,61 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 5 копійок до 39,55 грн/долар.

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі РБК-Україна Тарас Лісовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, протягом тижня з 15 по 21 квітня на валютному ринку України можливі коливання курсу долара. Але вони не перевищать 1,5-2%.

Як зазначив банкір, ситуація на валютному ринку навряд чи здивує, адже основні тактичні та стратегічні дії НБУ не зміняться, до того ж відсутні економічні причини для неконтрольованих (непередбачуваних) та нестримних змін.