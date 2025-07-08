НБУ підвищив офіційні курси долара та євро

Попит на євро

За даними НБУ, починаючи з квітня 2025 року українці почали купувати більше готівкових євро. Долар залишається головною валютою, але поступово втрачає позиції.

У червні українці купили доларів на 1,158 млрд доларів і продали 1,115 млрд доларів.

Частка євро вже досягла половини від цього обсягу - громадяни купили на 577 млн доларів і продали на 301 млн доларів в еквіваленті.

Чиста купівля доларів становила в червні 44 млн доларів, тоді як євро - 276 млн у доларовому еквіваленті.

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