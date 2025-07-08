НБУ повысил официальные курсы доллара и евро

Официальный курс на 9 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8462 гривен за 1 доллар (+0,0487 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 49,0563 гривен за 1 евро (+0,0278 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 11 копеек до 41,76-41,79 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 42,05 гривен, курс евро не изменился до 49,50 гривен.