НБУ підвищив курс злотого

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні на 20 листопада. Порівняно з вартістю злотого 19 листопада ціна польської національної валюти підвищилася на 4 копійки – до 11,53 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 20 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5300 гривні за 1 злотий.
Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)
На готівковому ринку обмінні пункти купують польську національну валюту в середньому по 11,12 гривні та продають по 11,57 гривні. Середні курси купівлі та продажу злотого в пунктах обміну валюти 19 листопада знизилися на 10 і 9 копійок відповідно порівняно з попереднім днем.
З початку листопада курс злотого в Україні підвищився на 11 копійок. 1 листопада польська національна валюта коштувала 11,42 гривні.
Водночас від початку року національна польська валюта подорожчала на 1,32 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала майже на 13%.
Національний банк встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України практично не змінив курс долара до гривні. Вартість валюти США залишилася на рівні 19 листопада. Офіційний курс долара на 20 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0948 гривні за 1 долар.
Офіційний курс євро на 20 листопада становить 48,7374 гривні. Єдина європейська валюта подешевшала. Порівняно з 19 листопада її вартість знизилася на 6 копійок.