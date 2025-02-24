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НБУ підвищив курс польського злотого до гривні

Фото: курс злотого зріс на 9 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після зниження напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 24 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 10,5254 гривень за 1 злотий (+0,0859 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,45 гривень і продають по 10,55 гривень. Курс купівлі зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після різкого падіння.

Офіційний курс на 25 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7015 гривень за 1 долар (+0,1096 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,6448 гривень за 1 євро (+0,1355 грн).

 

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