Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. На готівковому ринку злотий також трохи подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 22 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,2571 гривень за 1 злотий (+0,0374 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,27 гривень і продають по 10,40 гривень. Курс продажу зріс на 4 копійки.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Нагадаємо, НБУ підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль після зниження минулого тижня.

Офіційний курс на 22 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1661 гривень за 1 долар (+0,0110 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,6419 гривень за 1 євро (+0,1421 грн).