Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. На наличном рынке злотый также немного подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 22 января 2025 года установлен на таком уровне: 10,2571 гривен за 1 злотый(+0,0374 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,27 гривен и продают по 10,40 гривен. Курс продажи вырос на 4 копейки.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Напомним, НБУ повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд после снижения на прошлой неделе.

Официальный курс на 22 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,1661 гривен за 1 доллар (+0,0110 грн).

Официальный курс евро составит 43,6419 гривен за 1 евро (+0,1421 грн).