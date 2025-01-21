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НБУ повысил курс польского злотого к гривне

Украина, Вторник 21 января 2025 15:53
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НБУ повысил курс польского злотого к гривне Фото: курс злотого вырос на 3 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. На наличном рынке злотый также немного подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 января 2025 года установлен на таком уровне: 10,2571 гривен за 1 злотый(+0,0374 грн).

НБУ повысил курс польского злотого к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,27 гривен и продают по 10,40 гривен. Курс продажи вырос на 4 копейки.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Напомним, НБУ повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд после снижения на прошлой неделе.

Официальный курс на 22 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,1661 гривен за 1 доллар (+0,0110 грн).

Официальный курс евро составит 43,6419 гривен за 1 евро (+0,1421 грн).

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