НБУ підвищив курс долара на початку вересня

Офіційний курс на 3 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0976 грн за 1 долар (0,0384 грн).

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Курс євро становитиме 45,4622 гривень за 1 євро (-0,0396 грн).

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 13 копійок до 41,18-41,20 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,35 гривні.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, початок осені можна вважати новою відправною точкою на українському валютному ринку.

За його словами, протягом 2-8 вересня цілком можливо, що основні курсові зміни відбудуться в діапазоні 41,1-41,4 грн/долар, а валютний коридор буде до 41-41,6 грн/долар на міжбанку та 41,2 - 41,8 грн/долар на готівковому ринку.