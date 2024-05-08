НБУ підвищив курс долара після зниження чотири дні поспіль

Офіційний курс на 9 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,3828 грн за 1 долар (+0,0862 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,3168 гривень за 1 євро (+0,0081 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 11 копійок до 39,39-39,41 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 39,75 грн/долар.

Валютна лібералізація

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, Національний банк України готує нові пакети валютної лібералізації.

За його словами, НБУ працює над валютною лібералізацією, виходячи із концепції передумов, а не календарного графіка.

Пишний заявив, що рішення буде тоді, коли НБУ побачить та засвідчить, що всі передумови для безпечного розширення можливостей руху капіталу склалися.