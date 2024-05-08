Голова НБУ анонсував наступний пакет скасування валютних обмежень

Національний банк України після скасування валютних обмежень для бізнесу готує наступні пакети валютної лібералізації. Але жодних термінів для цього не встановлює.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю в ефірі телемарафону .

"Так, буде ще один пакет, і ви знаєте, буде не один пакет", - сказав він.

Пишний нагадав, що до повномасштабного вторгнення в Україні фактично існував вільний обіг капіталу, але були введені валютні обмеження.

"Захист був побудований саме на цій 18-й постанові, яка передбачала відповідні валютні обмеження. 70 навіть більше разів Національний банк точково вносив якісь зміни, так чи інакше, крок за кроком потроху надаючи можливість здійснювати ті чи інші операції, реагуючи на які системні запити, бачачи якісь вікна можливостей", - сказав він.

На початку минулого року в НБУ зрозуміли в рамках комунікації з МВФ, що потрібно підійти до цього процесу системно, і було розроблено стратегію валютної лібералізації, яка передбачила три етапи, повідомив Пишний.

За його словами, НБУ працює над валютною лібералізацію, виходячи із концепції передумов, а не календарного графіку.

"Простіше кажучи, я не буду вам говорити коли саме буде наступний пакет, але він буде тоді коли НБУ побачить і засвідчить, що всі передумови для безпечного розширення можливостей руху капіталу склались", - сказав він.

Пишний повідомив, що НБУ повинен переконатися, що може ефективно і якісно управляти ризиками.

"Ми не беремо жодних зобов'язань щодо строків його проведення, але зробимо це саме тоді, коли вважаємо якнайкраще буде для української економіки і як найбезпечніше для макрофінансової стабільності", - сказав він.