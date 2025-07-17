НБУ підвищив курс долара і знизив курс євро

Офіційний курс на 18 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8670 гривень за 1 долар (+0,0541 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,4527 гривень за 1 євро (-0,0670 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 1 копійку до 41,85-41,88 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс до 42,05 гривень, курс євро впав до 49,00 гривень.