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НБУ підвищив курс долара і знизив курс євро

Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 18 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8670 гривень за 1 долар (+0,0541 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,4527 гривень за 1 євро (-0,0670 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 1 копійку до 41,85-41,88 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс до 42,05 гривень, курс євро впав до 49,00 гривень.

 

Прогноз курсу

Девальваційні настрої бізнесу поліпшуються другий квартал поспіль.

За даними опитування НБУ, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 43,84 грн/долар.

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