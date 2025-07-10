НБУ підвищив курс долара і підняв євро до 49 гривень

Резервні валюти

За даними МВФ, частка долара США в глобальних валютних резервах знизилася до 57,7% у першому кварталі 2025 року.

Частка євро зросла до 20,1% - найвищого рівня з кінця 2022 року.

З початку року валютні ринки пережили різкі коливання. Долар втратив майже 4% у першому кварталі на тлі значних політичних змін за адміністрації президента США Дональда Трампа.

Падіння долара різко прискорилося в другому кварталі, коли він подешевшав більш ніж на 7% після запровадження Трампом масштабних тарифів у "день звільнення" на початку квітня.

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