НБУ повысил курс доллара и поднял евро до 49 гривен

Резервные валюты

По данным МВФ, доля доллара США в глобальных валютных резервах снизилась до 57,7% в первом квартале 2025 года.

Доля евро выросла до 20,1% - самого высокого уровня с конца 2022 года.

С начала года валютные рынки пережили резкие колебания. Доллар потерял почти 4% в первом квартале на фоне значительных политических изменений при администрации президента США Дональда Трампа.

Падение доллара резко ускорилось во втором квартале, когда он подешевел более чем на 7% после введения Трампом масштабных тарифов в "день освобождения" в начале апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.